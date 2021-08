Brusque décrochage en Europe 19/08/2021 | 11:51 Laurent Polsinelli 19/08/2021 | 11:51 Envoyer par e-mail :

Réagissant aux minutes de la Fed, qui laissent entrevoir une possible réduction du programme de rachat d'actifs dès cette année, l'Europe s'enfonce dans le rouge aujourd'hui.

Avec la plupart de ses composantes dans le rouge, le CAC40 décroche de 2.66% à 6589 points.

Kering perd encore 7.6%, LVMH 5.3% et ArcelorMittal 5.2%. Seule Alstom surnage, avec un gain de 0.4%.



Du côté des statistiques, l'indice PhillyFed et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30 puis les indicateurs avancés à 16h.

Outre-Atlantique, le S&P500 cède 0.65% en préouverture.



Techniquement, l'indice parisien a ouvert en net gap baissier et conserve ainsi une dynamique positive en données horaires sous les 6671 points. Seul un retour au-dessus de ce niveau militerait pour une reprise technique en direction des 6760 points. Sous les plus bas du jour, les prochains objectifs baissiers seraient fixés à 6515 points puis 6470 points.

