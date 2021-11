Brusque retour de l'aversion au risque 26/11/2021 | 11:41 Laurent Polsinelli 26/11/2021 | 11:41 Envoyer par e-mail :

Les places financières subissent de très lourds dégagements en cette fin de semaine, après la découverte d'un nouveau variant du COVID, très transmissible et potentiellement résistant aux vaccins. L'aversion au risque resurgit brusquement, à l'image du CAC40 qui cède désormais 3.01% à 6861 points.

Les pertes se sont néanmoins réduites, l'indice ayant effectué un plus bas à 6735 points en début de journée.



Peu de valeurs surnagent. Eurofins grimpe de 6.4% et Dassault Systèmes 0.3%. A l'opposé, Airbus décroche de 9%, Safran perd 8.5% et Unibail 8%.

L'indice S&P500 est quant à lui attendu en baisse de 1.8%. Wall Street ouvrira pour une demi-séance. Techniquement, la configuration s'est nettement dégradée. Un retour au-dessus des 6900 points serait néanmoins de bon augure pour une reprise technique en direction des 6980 points.

Sous les 6735 points, on devrait au contraire assister à une nouvelle accélération baissière en direction des 6700/6640 points.

© Zonebourse.com 2021

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 EUROFINS SCIENTIFIC SE 113.84 8.01% TELEPERFORMANCE SE 356.3 0.48% KERING 664.9 -7.47% VINCI 84.14 -8.31% SAFRAN 101.52 -9.89% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 59 -11.06% AIRBUS SE 99.34 -11.51% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.