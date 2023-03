Brusque retour de l'aversion au risque 14/03/2023 | 08:47 Laurent Polsinelli 14/03/2023 | 08:47 Envoyer par e-mail :

Soutenues ces dernières semaines par les espoirs d'un ralentissement du rythme de remontée des taux malgré la fermeté des discours des banquiers centraux, les places financières viennent de connaitre un brusque retour de l'aversion au risque.

En cause la faillite de plusieurs établissements bancaires aux Etats-Unis et notamment la Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank qui laisse craindre une contagion à d'autres établissements, même si les autorités américaines ont d'ores et déjà sorti le grand jeu pour tente d'éteindre l'incendie.



Parallèlement les rendements obligataires se détendent et les opérateurs se mettent à penser que cela forcera la Fed à marquer une pause dans son cycle de resserrement monétaires ou du moins à le ralentir.

La volatilité est très nettement montée d'un cran et elle devrait perdurer à brève échéance, d'autant que la BCE et la Fed vont rendre leur verdict sur les taux prochainement.



Graphiquement, après avoir inscrit un nouveau record absolu à 7401 points, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation. La zone des 6950 points devra désormais contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6800/6760 points.

