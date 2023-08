Malgré une inflation supérieure aux attentes en zone euro mais stable par rapport au mois dernier (indice CPI en hausse de 5.3% contre 5.1% anticipé), l'Europe poursuit son ascension en attendant quelques statistiques américaines d'importance.

Le CAC40 est quant à lui en queue de peloton, avec un gain de 0.04% à 7367 points, alourdi par le compartiment du luxe. *

Téléperformance gagne 2.9%, Carrefour 1.7%, Renault 1.6% et Cap Gemini 1.2% alors que Pernod Ricard perd 4.5%, LVMH 0.7%, Hermès 0.5% et L'Oréal 0.4%.



Au niveau de la macroéconomie, l'indice Core PCE, les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que les dépenses et revenus des ménages seront publiés à 1h430 puis l'indice PMI de Chicago à 15h45. Le point d'orgue sera le rapport mensuel sur l'emploi américain demain.



Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 7320/7405 points pour agir.