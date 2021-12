Calme plat à la mi-séance 22/12/2021 | 11:37 Jordan Dufee 22/12/2021 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 7030 PTS

Objectif de cours : 6885 PTS

L’absence d’opérateurs se fait ressentir ce matin avec un CAC40 qui ne varie que très peu à 6974 points, en hausse de 0.14% par rapport à la clôture de la veille. Les investisseurs tablent ainsi sur l’option de la prudence et de l’attentisme en scrutant de près les conséquences de la propagation du variant Omicron en Europe. Du côté des statistiques, la séance pourrait être un peu plus animée cet après-midi avec la dernière lecture du PIB américain à 14h30, puis les ventes de logements anciens à 16h00 et les stocks pétroliers à 16h30. Techniquement, rien de nouveau n’est à signaler depuis ce matin. L'indice parisien a confirmé son rebond avec le débordement des 6885 points. Un pullback a été réalisé sur cette ligne, confirmant que les acheteurs ont la main à très court terme. Ces derniers tenteront de rallier aujourd'hui la zone des 7000 points. Seul un franchissement à la baisse des 6885 points dégraderait la configuration en données horaires.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.