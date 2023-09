Malgré la hausse des valeurs financières et de l'automobile, la bourse de Paris a clôturé en baisse de 0.42% à 7222 points, dans un contexte de prudence avant la décision de la BCE sur les taux. La publication de l'inflation américaine supérieure aux attentes a constitué un autre point de déception.

L'indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 3.7% sur un an (contre 3.2% le mois précédent et une anticipation à 3.6%). Cette nouvelle poussée est en grande partie due à la hausse des cours pétroliers et ne devrait pas modifier la trajectoire de la Fed la semaine prochaine. Le consensus table sur un nouveau statu quo à 97%.



Au niveau des valeurs, Renault a gagné 2.07%, Axa 1.55%, Publicis 0.96% et Société Générale 0.94% alors qu'Alstom a perdu 3.89%, ArcelorMittal 2.14%, Schneider Electric 2.08% et Legrand 1.79%.



Au terme d'une séance volatile, les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, profitant de quelques achats à bon compte en fin de journée. Le Dow Jones a perdu 0.2% à 34575 points, le S&P500 a gagné 0.12% à 4467 points et le Nasdaq100 0.38%.



En attendant la décision de la BCE à 14h15 et la conférence de presse qui suivra à 14h45, le CAC40 grapille 0.1% en préouverture.

D'autres publications majeures seront publiées à 14h30, l'indice PPI, les ventes au détail et les inscriptions hebdomadaires au chômage, puis les stocks des entreprises à 16h.



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de consolidation et conserve un biais baissier sous les 7242 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Cette zone de cours pourrait faire office de pivot pour la séance.