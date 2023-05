A l'issue d'une séance sans grand relief et en l'absence de publication macroéconomique, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.18% à 7418 points hier, les opérateurs continuant de surveiller les négociations sur le plafond de la dette américaine, toujours dans l'impasse.

Les volumes de transaction sont restés peu fournis, avec moins de 2.8 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote.



Dassault Systèmes a engrangé 4.39%, BNP Paribas 2.45%, Worldline 1.71%, Orange 1.59% et Kering 1.29% tandis que Bouygues a cédé 1.42%, Sanofi 1.3% et ArcelorMittal 0.81%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, le Dow Jones a perdu 0.42% à 33286 points, le S&P500 a grappillé 0.02% à 4192 points et le Nasdaq100 a engrangé 0.34%.



En attendant d'éventuelles avancées dans les tractations américaines, les opérateurs prendront connaissance des indices Flash PMI en zone euro à 10h, puis au Royaume Uni à 10h30 et à 15h45 aux Etats-Unis. Les ventes de logements neufs seront ensuite publiées à 16h ainsi que l'indice manufacturier de Richmond.

Le CAC40 devrait une nouvelle fois ouvrir à proximité de l'équilibre.



Graphiquement, pas de changement majeur. La dynamique reste haussière au-dessus des 7450 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. On suivra de près la sortie des 7450/7523 points pour agir. Une sortie par le bas militerait pour quelques dégagements qui pourraient ramener l'indice vers les 7426/7400 points dans un premier temps.