Cap vers les 7000 points

Objectif de cours : 7000 PTS

Toujours soutenu par les bonnes résultats d'entreprises et la faible probabilité d'une hausse de taux en Europe l'année prochaine, le CAC40 a inscrit un nouveau record hier, avec un gain de 0.34% à 6950 points et ce, malgré la mauvaise orientation des valeurs liées à l'énergie.

Worldline a signé la plus forte hausse (+4.6%), suivie par Unibail (+2.8%) et Dassault Systèmes (+2.3%). Airbus a en revanche perdu 2.1% et Total 1.7% dans le sillage des cours pétroliers.



Sur le plan macroéconomique, l'enquête ADP a fait état de 571K créations d'emplois dans le privé (400K attendu et 523K précédemment). L'indice ISM services bondit à 66.7 (61.9 le mois dernier) et les commandes industrielles progressent de 0.2%.

Comme attendu la Réserve Fédérale a amorcé le tapering avec une réduction des rachats d'actifs de 15Mds$/mois, évoquant par ailleurs qu'elle pourrait patienter au moins jusqu'à septembre prochain avant de remonter les taux si l'inflation demeurait contenue.



Ces annonces ont été bien accueillies, permettant aux indices américains d'atteindre de nouveaux plus hauts. Le Dow Jones a gagné 0.29% à 36157 points. Le S&P500 grimpe de 0.65% à 4660 points et le Nasdaq100 de 1.08%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée, avec un gain initial de 0.6%.

Graphiquement, la tendance demeure haussière au-dessus des 6925 points avec les 7000 points en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.