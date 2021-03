Cap vers les records de 2020 15/03/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 15/03/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

En dépit d'un regain de tension sur le marché obligataire et de la mauvaise orientation des valeurs technologiques américaines, la bourse de Paris a gagne 0.21% à 6046 points vendredi dernier, alignant ainsi cinq séances consécutives de hausse.

La tendance reste portée par les données rassurantes concernant l'inflation, la récente validation du plan de relance américain et l'accélération des campagnes de vaccination qui rassure au sujet des perspectives économiques. Outre-Atlantique, malgré un indice PPI en hausse de 0.5% (0.2% hors alimentation et énergie) et le bond de l'indice du Michigan (83), les indices ont terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0.9% à 32778 points, le S&P500 s'est adjugé 0.1% à 3943 points tandis que le Nasdaq100 a perdu 0.89%.



Le CAC40 devrait débuter la semaine en légère hausse de 0.2%, suite à la publication de bonnes statistiques chinoises. La production industrielle bondit de 35.1%, les ventes au détail de 33.8% mais le chômage remonte légèrement à 5.5% (5.2% précédemment).



Techniquement, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 6000 points. L'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 6050 points. Le débordement de ce niveau devrait permettre au CAC40 de retourner vers les 6100/6110 points, plus hauts de février 2020.

