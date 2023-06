La bourse de Paris a terminé en baisse pour la deuxième séance consécutive hier (-0.27% à 7294 points) dans un contexte d'inquiétudes au sujet du ralentissement économique en Chine qui a poussé la Banque centrale chinoise à réduire deux taux de référence de 10 points de base pour soutenir l'économie.

Les initiatives sont néanmoins restées limitées en attendant l'intervention de Jerome Powell aujourd'hui à 16h devant le Congrès américain.



Sur le front des valeurs, Sanofi a gagné 3.68%, Thalès 1.19%, Vinci 1%, Engie 0.99% et Carrefour 0.87% tandis que Renault a cédé 3.76%, Legrand 2.33%, Stellantis 2.3% et ArcelorMittal 1.89%.



Outre-Atlantique, de retour d'un week end prolongé pour Juneteenth, les indices américains ont également clôturé en légère baisse, reprenant leur souffle après la hausse de ces dernières semaines. Le Dow Jones a cédé 0.72% à 34053 points, le S&P500 a perdu 0.47% à 4388 points et le Nasdaq100 0.09%.



En l'absence de statistique majeure aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins débuter la séance à proximité de l'équilibre.

En données horaires, la dynamique est baissière sous les 7321 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Sous ce niveau, les 7266 points restent pour le moment en ligne de mire.