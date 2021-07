Compensation mensuelle chahutée 19/07/2021 | 08:10 Patrick Rejaunier 19/07/2021 | 08:10 Envoyer par e-mail :

Le marché parisien a pour la première fois depuis 9 mois connu une compensation mensuelle négative. Cette dégradation des prix symbolise l'entrée du CAC40 dans un large schéma de consolidation. La semaine dernière s' est terminée par une baisse de 0.42% à 6460 points, aidée par le repli généralisé des bancaires. Lors de cette nouvelle séance, le marché devrait ouvrir en baisse de 0.8% alors qu'aucune statistique majeure ne viendra perturber les stratégies des opérateurs. Techniquement la configuration se fragilise sous les moyennes mobiles horaires. La première résistance se situe vers 6480. Un blocage sur toute tentative de rebond redonnerait la force baissière en direction de la cible des 6350 points. il faudrait un dépassement des 6480 points pour retrouver un biais plus neutre à court terme.

