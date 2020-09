Confiance sur la reprise Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5074 PTS

Objectif de cours : 5144 PTS

La forte poussée de Wall-Street hier et la publication de l’indice PMI services au-dessus des attentes en zone euro (50.5 contre 50.1 attendu) permettent au marché parisien de poursuivre son mouvement de rattrapage aujourd’hui, ce dernier affichant un gain de 1.68% à 5116 points. La tendance est également soutenue par la présentation du plan de relance français de 100 milliards d’euros.

Les contrats Futures américains sont quant à eux en légère baisse de 0.1%.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail ont reculé de 1.3% zone euro (consensus +1.3%). Seront dévoilées à 14h30 aux Etats-Unis la balance commerciale, la productivité et les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 955K. Viendront ensuite l’indice Final PMI services à 15h45 (consensus 54.8) puis l’ISM services à 16h, qui devrait ressortir à 57.



Ce sont les valeurs cyclique et l'automobile qui tirent l’indice vers le haut, avec des performances de plus de 4.5%, mais c’est Publicis qui signe la meilleure performance (+6.3%), après un relèvement de recommandation. A la baisse, on retrouve Téléperformance (-0.9%) et STM (-0.6%).



Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise en s’affranchissant dès l’ouverture de la zone des 5070 points. Au-dessus de ce niveau, les 5144 points restent en ligne de mire, dernier rempart avant les 5172/5200 points.

