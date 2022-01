Consolidation après le coup d'envoi des trimestriels 19/01/2022 | 08:21 Laurent Polsinelli 19/01/2022 | 08:21 Envoyer par e-mail :

Après avoir inscrit de nouveaux records annuels dans les premières séances de l'année, le CAC40 subit quelques prises de bénéfices alors que la saison des résultats trimestriels vient de débuter.

Pour les sociétés du S&P500, les analystes s'attendent à une hausse de 21.8% des bénéfices au quatrième trimestre. Pour le moment, bien que supérieurs aux attentes, les résultats des bancaires ont globalement été sanctionnés. Les prochaines publications pourraient ainsi être source de volatilité.

Les marchés restent également pénalisés par les tensions inflationnistes, à l'image de la forte poussée de l'énergie, laissant craindre des resserrements monétaires plus rapidement que prévu, notamment aux Etats-Unis. La Fed envisage en effet de réduire son bilan, arréter son programme de rachats d'actifs et procéder à 3 ou 4 hausses de taux cette année.



Graphiquement, après avoir tutoyé les 7400 points, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation. La dynamique demeure positive en données journalières au-dessus des 7075 points, mais l'enfoncement de cette zone de cours militerait pour l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur qui pourrait rapidement ramener l'indice vers les 7000 points puis 6870 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours.

