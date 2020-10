Coup de froid en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4880 PTS

Objectif de cours : 4769 PTS

Les places européennes creusent leurs pertes depuis l’ouverture, avec des replis moyens de l’ordre de 2.5%, suite à la recrudescence du nombre de contaminations à la Covid-19 et aux nouvelles restrictions imposées par les gouvernements.

Le CAC40 décroche actuellement de 2.42% à 4821 points et les contrats Futures américains reculent de 1.1%.



Du côté des valeurs, seule Unibail surnage (+9.3%). Les financières et l'automobile signent quant à elles les plus fortes baisses, à l'image de Société Générale (-4.58%), Crédit Agricole (-4.1%) ou Renault (-4%).



De nombreuses statistiques seront dévoilées en deuxième partie de séance : à 14h30 l'indice PhillyFed, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice Empire State manufacturier et les prix à l'importation, avant les stocks pétroliers à 16h30. Concernant les trimestrielles, Morgan Stanley publiera notamment à 13h30.



En données horaires, la configuration se dégrade très nettement, l'indice CAC40 ayant ouvert en large gap baissier, comblant dans la foulée un autre gap laissé ouvert le 5 octobre à 4824 points. Cette zone de cours devra contenir les velléités baissières et engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 4770 points puis 4729 points (borne d'un gap laissé ouvert le 28 septembre).

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

