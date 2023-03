Crispation avant le NFP 10/03/2023 | 11:32 Laurent Polsinelli 10/03/2023 | 11:32 Envoyer par e-mail :

Dans le sillage du décrochage des valeurs bancaires et de Wall Street hier, les places européennes ont ouvert en net gap baissier, la prudence étant par ailleurs renforcée avant le rapport mensuel sur l'emploi américain.

Le CAC40 a néanmoins réduit ses pertes initiales et cède désormais 1.25% à 7224 points, contre un plus bas à 7166 points en début de journée.



Du côté des valeurs, Eurofins s'adjuge 1.65% et Engie 0.26%. Toutes les autres composantes de l'indice cèdent du terrain. Société Générale s'enfonce de 5.1%, Renault perd 3.3%, Legrand et Vivendi 3.2%, BNP Paribas 3.1% et Unibail 2.8%.



Cet après-midi, le consensus table sur un taux de chômage à 3.4% aux Etats-Unis, avec 224K créations d'emplois (517K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Ces publications devraient être source de volatilité, après les propos plus strictes de Jerome Powell sur l'évolution future des taux.



Graphiquement, le CAC40 tente de rebondir sur la zone des 7169 points, niveau qui constituait le premier objectif majeur de repli. On attendra désormais la sortie des 7169/7235 points pour mettre à profit une reprise technique en direction des 7274/7340 points ou au contraire, une nouvelle impulsion baissière qui pourrait rapidement ramener l'indice vers les 7130 points puis 7074 points.

