La bourse de Paris et les autres places européennes ont clôturé en territoire négatif hier, creusant quelque peu leurs pertes en deuxième partie de séance, après l'audition de Jerome Powell devant le Congrès américain.

Le président de la Fed a indiqué que les tensions inflationnistes continuaient d'être élevées et qu'il y avait encore du chemin pour ramener l'inflation à 2%.

La plupart des membres du comité semblent juger qu'il soit nécessaire de relever encore les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.



Le CAC40 a ainsi terminé en repli de 0.46% à 7260 points.

Du côté des valeurs, Total a engrangé 2.75%, Danone 2.03% et Alstom 1.58% tandis que STM a perdu 2.29%, Worldline 2.15% avec Cap Gemini, Eurofins 1.84%.



Les indices américains ont également creusé leurs pertes après ces annonces, le Dow Jones a perdu 0.3% à 33951 points, le S&P500 a cédé 0.52% à 4365 points et le Nasdaq100 1.35%.



Les dégagements devraient ainsi se poursuivre ce matin en Europe, les contrats Futures laissant présager d'une nouvelle baisse de 0.6% pour le CAC40.



En données horaires, la configuration reste dégradée. La zone des 7225 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en cours en direction des 7200/7171 points voire 7141 points par extension.