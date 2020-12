Dans le rouge à l'ouverture 11/12/2020 | 08:03 Laurent Polsinelli 11/12/2020 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5516 PTS/ 5612 PTS

Accueillant sans réel enthousiasme les annonces de la BCE, la bourse de Paris a terminé en timide hausse de 0.05% à 5549 points hier, tiraillée entre la bonne orientation des pétrolières, des industrielles (Total +2.09%, Alstom +1.58%) et le repli des valeurs bancaires (Société Générale -3.25%, BNP Paribas -2.44%).

La BCE a, comme attendu, augmenté l'enveloppe du PEPP de 500 milliards d'euros (1850 milliards au total) et allongé sa durée jusqu'à mars 2022. Les TLTRO devraient également perdurer jusqu'à fin 2021. La banque centrale européenne a par ailleurs relevé ses prévisions pour 2020 (de -8% à -7.3%), mais revu à la baisse ses perspectives pour 2021 (croissance de 3.9% contre +5% précédemment).



Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont déçu (853K contre 723K attendu), les opérateurs optant par ailleurs pour la prudence alors que des désaccords subsistent au sujet du plan de relance US. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.23% à 29999 points, le S&P500 a perdu 0.13% à 3668 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.3%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 0.2%.

En données horaires, la consolidation horizontale se poursuit au sein du range 5516/5612 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre.





