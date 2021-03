Dans le rouge après Wall Street et les taux 05/03/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 05/03/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Plus résiliente que les autres places européennes, la bourse de Paris a terminé en hausse symbolique de 0.01% à 5830 points hier, soutenue notamment par Unibail (+6.03%), Total (+3.18%), Safran (+2.66%) et Sanofi (+1.86%).

Les autres indices ont notamment pâti de la remontée des rendements obligataires et de statistiques américaines mitigées.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 745K, la productivité recule de 4.2% mais les commandes industrielles progressent de 2.6%.



Outre-Atlantique, les indices américains ont creusé leurs pertes en deuxième partie de séance, dans le sillage des valeurs technologiques, des taux et des commentaires de Jerome Powell. Le président de la Fed a de nouveau indiqué que l'économie restait éloignée de ses objectifs en matière d'emploi et de hausse des prix, impliquant le maintien de la politique monétaire accommodante actuelle. Il a par ailleurs écarté le scénario d'un emballement de l'inflation.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 1.11% à 30924 points, le S&P500 a cédé 1.34% à 3768 points et le Nasdaq100 a décroché de 1.73%.



Ce matin, le CAC40 devrait ainsi ouvrir à proximité des 5800 points (-0.3%).



Graphiquement, comme évoqué la veille, en l'absence de préservation des 5800 points, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements avec les 5770 points comme premier objectif. Sous ce niveau, il faudra s'attendre à un retour rapide vers les 5700 points, borne basse du trading range.

