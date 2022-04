Dans le rouge après les minutes de la Fed 07/04/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 07/04/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6440 PTS

La bourse de Paris a terminé en forte baisse de 2.21% à 6498 points hier, pénalisée par la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie et le durcissement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale pour contre les pressions inflationnistes.

Cette dernière envisage de réduire de 95 milliards de dollars mensuels son bilan sur une période de trois mois et pourrait procéder à plusieurs hausses de taux de 50 points de base lors des prochaines réunions.



Du côté des valeurs, Eurofins a gagné 2.4%, Carrefour 2.3 et Sanofi 1.4% alors que Schneider Electric a décroché de 5.1%. Kering a perdu 4.7%, Téléperformance et Saint Gobain 4.5%. Alourdis par le compartiment des technologiques, les grands indices américains ont également clôturé en territoire négatif hier. Le Dow Jones a perdu 0.42% à 34496 points, le S&P500 0.97% à 4481 points et le Nasdaq100 a reculé de 2.17%.



Ce matin, les contrats Futures sont encore orientés à la baisse et laissent envisager une baisse initiale de 0.3% pour le CAC40.

En données horaires, la tendance reste baissière sous les 6620 points voire sous les 6550 points en intraday. La zone des 6440 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6410 points puis 6355 points.

