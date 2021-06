Dans le rouge au lendemain de la Fed 17/06/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 17/06/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

En attendant la décision de la Fed sur les taux et ses projections économiques, la bourse de Paris a terminé à son zénith hier, en dépit des statistiques américaines décevantes. Le CAC40 a ainsi gagné 0.2% à 6652 points, sa meilleure clôture annuelle.



Outre-Atlantique, les prix à l'importation ont progressé plus que prévu (1.1% contre 0.8% anticipé) tandis que les permis de construire et les mises en chantier étaient sous les attentes (1.68M et 1.57M).

Le point d'orgue était la réunion de la Fed. Cette dernière a maintenu ses taux inchangés et son programme d'achats d'actifs, martelant que l'inflation resterait transitoire. Une première hausse des taux pourrait intervenir en 2023 et elle annoncera à l'avance la réduction des achats de titres.

Elle table sur un PIB américain de 7% cette année (contre 6.5% en mars), l'inflation devrait atteindre 3.4% en 2021 puis retomber à 2.1% en 2022.



Les indices américains ont accentué leurs pertes après ces annonces, à l'image du Dow Jones qui a terminé en baisse de 0.77% à 34033 points. Le S&P500 a cédé 0.54% à 4223 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.34%.



Le marché parisien devrait ainsi subir quelques prises de bénéfices ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.3%. Les opérateurs seront attentifs à la publication de l'indice CPI en zone euro à 11h.



Techniquement, pas de changement, la tendance est haussière au-dessus des 6627 points. Sous ce niveau, il faudra s'attendre à un retour vers les 6600 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures.

