Dans le rouge avant des indicateurs d'activité

La séance s'est avérée peu animée hier et les grands indices européens ont clôturé en ordre dispersé, digérant les nouveaux tours de vis des banquiers centraux. Après les 25 points de base de la Fed, la Banque centrale de Norvège et la Banque d'Angleterre ont procédé à des resserrements monétaires équivalents tandis que la BNS a relevé ses taux de 50 points de base.

Le CAC40 a quant à lui terminé en légère hausse de 0.11% à 7139 points, porté par Sanofi (+5.48%), STM (+1.72%), Hermès (+1.52%) et Kering (+1.07%).

A l'opposé, Unibail a cédé 3.42%, Téléperformance 2.59%, Vinci 2.46%, Société Générale 2.33% et BNP Paribas 2.18%.



Les indices américains ont quelque peu réduit leurs gains initiaux mais ont clôturé dans le vert, dans l'espoir d'une pause des hausses de taux de la Fed. Le Dow Jones s'est adjugé 0.23% à 32105 points, le S&P500 a gagné 0.3% à 3948 points et le Nasdaq100 1.29%.



Le CAC40 est néanmoins attendu en repli de 0.7% aujourd'hui, avant la publication des indices Flash PMI manufacturier et services des deux côtés de l'Atlantique. Graphiquement, la configuration demeure inchangée. Il faudra attendra la sortie des 7049/7169 points pour agir.

