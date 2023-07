Les places européennes ont clôturé en ordre dispersé hier, dans un contexte d'attentisme avant les résultats de quelques poids lourds et la décision des banques centrales en matière de politique monétaire.

Le CAC40 a quant à lui terminé en légère baisse de 0.16% à 7415 points, malgré la bonne orientation des valeurs technologiques.



STM a engrangé 2.44%, ArcelorMittal 2.4%, Publicis 1.6%, Safran 1.22%, Téléperformance 1.05% tandis que Dassault Systèmes a décroché de 4.96%Airbus a cédé 2.45%, Unibail 1.9% et Alstom 1.86%.



Les indices américains ont pour leur part gagné du terrain, grâce à ses poids lourds. Le Nasdaq100 s'est adjugé 0.73%, le S&P500 a gagné 0.28% à 4567 points et le Dow Jones 0.08% à 35438 points.

Après la clôture, Alphabet et Microsoft ont dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, Alphabet grimpait de 6% dans les échanges électroniques mais Microsoft cédait 3.8%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins débuter la séance en baisse de 0.5%.

Techniquement, l'indice devrait ouvrir sous la zone des 7390 points. L'enfoncement de ce niveau suggérerait l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 7340 dans un premier temps. Les décisions des banques centrales devraient être source de volatilité. Si le consensus table sur une hausse de 25 points de base pour la Fed et la BCE, leur trajectoire reste incertaine.