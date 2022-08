Dans le rouge avant la compensation 19/08/2022 | 11:26 Laurent Polsinelli 19/08/2022 | 11:26 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6500 PTS

Pour cette séance de compensation mensuelle, la bourse de Paris est repartie à la baisse dès l'ouverture, pénalisée notamment par le compartiment des bancaires et le nouveau repli des valeurs automobiles.

Le CAC40 cède actuellement 0.5% à 6524 points et le S&P500 recule de 0.75% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Téléperformance progresse de 0.5%, Saint Gobain récupère 0.46% et Eurofins 0.4% tandis qu'ArcelorMittal perd 2.5%, Unibail 2.4%, Renault 2.3%, Stellantis 1.9%, puis Crédit Agricole et Société Générale 1.8%.



Aucune statistique majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance, la volatilité pourrait néanmoins demeurer importante avec les trois sorcières, dans un contexte d'incertitudes au sujet des futurs resserrements monétaires des banques centrales.



Graphiquement, pas de changement, nous maintenons un biais baissier sous les 6576 points avec les 6500 points comme premier objectif. Sous ce niveau, les 6450 points seraient alors en ligne de mire.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ORANGE 10.378 0.50% THALES 125.1 0.36% PERNOD RICARD 195.4 0.33% CARREFOUR 17.405 0.17% ENGIE 12.938 0.12% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 22.525 -2.87% STELLANTIS N.V. 14.444 -2.88% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 56.11 -3.06% RENAULT 29.31 -3.08% ARCELORMITTAL 23.215 -4.93% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.