Dans le rouge avant le symposium de Jackson Hole

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4950 PTS/ 5040 PTS

Le CAC40 s'enfonce en territoire négatif ce matin, les investisseurs attendant le début de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui intervient dans un contexte d'incertitude sur la croissance économique et de résurgence de cas de Covid-19 en Europe. Bouygues et Orange réalise le grand écart en termes de performance. Bouygues progresse de 3.50%, porté par des résultats supérieurs aux attentes au premier semestre tandis qu’Orange (-3.3%) inscrit la pire performance du CAC40 à la mi-séance. Graphiquement, la configuration n’a guère évolué. Le CAC40 est toujours enfermé entre 4950 et 5040 points. La neutralité est donc toujours d’actualité et il faudra attendre un débordement de cette zone de prix pour agir dans un sens comme dans l’autre.

