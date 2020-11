Dans le rouge, dans le sillage de Wall Street 19/11/2020 | 08:01 Laurent Polsinelli 19/11/2020 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 19/11/2020 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5445 PTS/ 5520 PTS

La perspective d'un vaccin imminent contre la Covid-19 a permis au CAC40 de poursuivre son mouvement de rattrapage hier et d'établir sa meilleure clôture depuis fin février, avec un gain de 0.52% à 5511 points. Hésitants à la cloche parisienne, malgré de bonnes statistiques (permis de construire à 1.55M, mises en chantier à 1.53M, stocks pétroliers à 0.8M), les indices américains ont finalement accéléré à la baisse en fin de journée, rattrapés par la crise sanitaire et les nouvelles mesures de confinement mises en place dans plusieurs états américains. Le Dow Jones a perdu 1.16% à 29438 points, le S&P500 a cédé 1.16% à 3567 points et le Nasdaq100 0.69%.



Après s'être hissé au delà des 5500 points, l'indice CAC40 devrait ainsi subir quelques dégagements aujourd'hui et ouvrir en baisse de 0.7%.



En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 5445 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Le sens de sortie des 5445/5520 points devrait ainsi être déterminant. Une sortie par le haut de cette zone militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 5600 points. Dans le cas contraire, on pourra s'attendre à l'amorce d'une consolidation en direction des 5340 points. 19/11/2020 | 08:01 Laurent Polsinelli 19/11/2020 | 08:01 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.