Dans le rouge en attendant le NFP

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5445 PTS/ 5612 PTS

En baisse depuis le début de journée, l’indice CAC40 a redressé la barre hier en deuxième partie de séance, soutenu par les bonnes statistiques américaines et les nouveaux records de Wall-Street. Avec en tête, Airbus (+4%), Arcelor Mittal (+3.7%), Thalès (+2.5%) et Crédit Agricole (+2.4%), l’indice parisien a finalement clôturé en léger repli de 0.15% à 5574 points.

Concernant la macroéconomie, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 712K contre 775K attendu, l’indice Final PMI services progresse à 58.4 (consensus 57.5 et 57.7 le mois dernier) mais l’ISM services retombe, comme anticipé à 55.9 (56.6 précédemment).



Les indices américains ont dans un premier temps inscrit de nouveaux records en séance, avant de subir des dégagements dans les derniers échanges, suite à une annonce de Pfizer qui rencontre des problèmes de production. Le laboratoire ne devrait être en mesure de livrer que la moitié des vaccins prévus d'ici fin décembre.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.29% à 29969 points, le Nasdaq100 a gagné 0.09% tandis que le S&P500 a perdu 0.06% à 3666 points.



En attendant le rapport mensuel sur l’emploi américain, le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en baisse de 0.1%. Le marché anticipe un taux de chômage à 6.8%, avec 500K créations d’emplois (638K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.1%.



En données horaires, l’indécision reste forte, le CAC40 évoluant au sein du range 5550/5612 points. On attendra la sortie de cette zone pour avoir des indications sur l’orientation à venir.

© Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.