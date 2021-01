Dans le rouge malgré le plan de relance US 15/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 15/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5685 PTS

Objectif de cours : 5635 PTS

Dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels et des mesures budgétaires de Joe Biden, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.33% à 5681 points hier, portée notamment par les valeurs industrielles et le secteur de la santé.

Airbus a engrangé 4.65%, Unibail 4.33% et Thalès 3.05% tandis que Carrefour (-2.51%) a repris son souffle après un bond de 13.4% la veille.

Les statistiques du jour étaient contrastées, avec une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage (965K contre 785K attendu) mais les prix à l'importation progressent de 0.9% (consensus 0.7.%).



Les indices américains ont quant à eux marqué une pause, malgré les propos accommodants de Jerome Powell indiquant que la Fed ne relèverait pas ses taux dans un avenir proche et ne réduirait pas son programme de rachats d'actifs.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.22% à 30991 points, le S&P500 a cédé 0.38% à 3795 points et le Nasdaq100 0.58%.

Après la clôture, Joe Biden a comme attendu dévoilé un nouveau plan de relance d'urgence de 1900 milliards de dollars, lequel devrait être suivi dans les prochaines semaines par un plan d'investissements. Le plan de relance, s'il est voté par le Congrès, prévoit notamment une enveloppe de 1400 dollar par personne en fonction des revenus. Ces annonces semblent accueillies sans réel enthousiasme, à l'image des contrats Futures CAC40 en baisse de 0.8% ce matin.



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale. Seul l'enfoncement de la zone des 5630/5635 points militerait pour des dégagements plus marqués avec les 5600 points comme premier objectif baissier.

La prudence devrait rester de mise avant les résultats de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo à 13 et 14h.

