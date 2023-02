Dans le rouge pour les trois sorcières 17/02/2023 | 11:32 Laurent Polsinelli 17/02/2023 | 11:32 Envoyer par e-mail :

Dans le sillage de Wall Street et des craintes d'une poursuite de la politique restrictive de la Fed, avec la persistances des tensions inflationnistes, la bourse de Paris subit quelques prises de bénéfices ce vendredi.

L'indice CAC40 recule actuellement de 0.72% à 7313 points. Ce dernier avait inscrit un nouveau record absolu hier à 7387 points, suite aux bonnes publications d'entreprises.



Du côté des valeurs, Saint Gobain gagne 1.9%, Vivendi 0.6% et Sanofi 0.5% tandis que Téléperformance perd 3.4%, Essilor 1.9%, Dassault Systèmes 1.8% et L'Oréal 1.7%.



Au niveau de la macroéconomie, les prix à l'importation seront dévoilés aux Etats-Unis à 14h30 et les indicateurs avancés à 16h.



Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation après ses récents records. La dynamique n'apparaît pour le moment pas dégradée et seul l'enfoncement de la zone des 7268 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7240/7200 points.

La volatilité pourrait demeurer élevée en deuxième partie de séance, avec l'expiration des contrats Futures, options sur indices et actions.

