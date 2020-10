Dans le vert, Euronext à l'arrêt Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4935 PTS/ 5000 PTS

La bourse de Paris et les autres places européennes ont débuté la semaine sur une note positive, portées par quelques bons résultats d’entreprises et des données macroéconomiques encourageantes en Chine.

Le PIB chinois progresse de 4.9%, la production industrielle de 6.9%, les ventes au détail de 3.3%, tandis que le taux de chômage ressort à 5.4%. Suite à un problème technique d’Euronext, les cotations sont à l’arrêt depuis 9h45, alors que l’indice CAC40 progressait de 0.82% à 4976 points.

Les contrats Futures américains sont quant à eux en hausse de 0.5%. Aucune statistique n’est au programme en deuxième partie de séance mais Jerome Powell s’exprimera à 14h et Christine Lagarde à 14h45. En données horaires, pas de changement majeur. Le sens de sortie des 4935/5000 points le marché parisien demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 4890 points. A court terme, on attendra la sortie des 4890/5000 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli

