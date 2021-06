Dans le vert après Wall Street 11/06/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 11/06/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A l’issue d’une séance volatile, ponctuée par la décision de la BCE sur les taux et la publication de l’inflation américaine, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.26% à 6546 points.

La banque centrale européenne a, comme anticipé, laissé ses taux inchangés et maintenu l’enveloppe de 1850 milliards d’euros pour le PEPP. Elle compte néanmoins poursuivre ses achats d'actifs à un rythme nettement plus élevé au cours du trimestre à venir que pendant les premiers mois de l'année.

Quant à l’inflation, l’indice des prix à la consommation a progressé plus que prévu aux Etats-Unis (+0.6% contre +0.4% attendu) et +5% sur un an. Hors alimentation et énergie, il progresse de 0.7% (consensus 0.5%). Les indices américains ont quant à eux terminé dans le vert, le Dow Jones a gagné 0.06% à 34466 points, le S&P500 s’est adjugé 0.47% à 4239 points, établissant ainsi un nouveau record en clôture, et le Nasdaq100 a progressé de 1.05%.



Aujourd’hui, le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en hausse de 0.15%. Seule statistique au programme, l’indice de confiance du Michigan sera dévoilé à 16h.

En données horaires, la configuration reste inchangée. Seul l’enfoncement des 6520 points suggérerait des dégagements plus marqués avec les 6470 points comme premier objectif baissier.





