Dans le vert après la Fed

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5480 PTS/ 5612 PTS

Dans l'attente de la décision de la Fed en matière de politique monétaire et d'avancées dans les négociations pour le plan bipartisan, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.31% à 5547 points hier, après une brève incursion en territoire négatif à l'ouverture de Wall Street.

La tendance été soutenue par des indices Flash PMI meilleurs que prévu en zone euro (indice manufacturier à 55.5 et celui des services à 47.3).

Parmi les composantes du CAC40, Danone s'est adjugé 2.77%, Worldline 2.21%, Atos 1.81% et Sanofi 1.41%, tandis que le luxe, les banques ont subi quelques dégagements. Kering signe ainsi la plus forte baisse (-2.35%) après la parution d'articles de presse évoquant que le parquet national financier avait ouvert une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale", informations démenties par le groupe.



Outre-Atlantique, les statistiques étaient plus mitigées, les ventes au détail reculent de 1.1%, les stocks des entreprises progressent de 0.7% et l'indice Flash PMI services rate de peu le consensus à 55.3 (55.7 attendu et 58.4 le mois dernier). L'indice Flash PMI manufacturier a, en revanche, dépassé les attentes à 56.5.

La Fed n'a pas créé la surprise, elle reste disposée à "utiliser toute la palette d'outils à sa disposition pour soutenir l'économie en ces temps difficiles", mais elle n'a pas modifié le rythme et la composition de ses achats d'actifs. Elle a, par ailleurs, révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour l'économie américaine, à +2,4% cette année, puis +4,2% en 2021 et +3,2% en 2022.

Les indices américains ont finalement terminé en ordre dispersé, le Dow Jones a perdu 0.15% à 30154 points, le S&P500 a gagné 0.18% à 3701 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.57% à 12668 points (nouveau record en clôture).



Tandis que les négociations sur le plan de relance se poursuivent, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.25% aujourd'hui. Techniquement, la configuration reste inchangée. On continuera de surveiller la sortie des 5480/5612 points pour agir.

