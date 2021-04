Dans le vert après la Fed, les yeux tournés vers la BCE

En l'absence de réel catalyseur, les places européennes ont clôturé dans le rouge hier, dans un contexte de prudence avant les minutes de la Fed et l'approche de la saison des résultats trimestriels qui débute la semaine prochaine aux Etats-Unis. L'indice CAC40 a terminé en légère baisse de 0.01% à 6130 points tandis que Wall Street évoluait sans réelle tendance.



Les indices américains ont repris une pente ascendante en deuxième partie de séance alors que la Fed a réitéré que la politique monétaire ultra-accommodante resterait inchangée, tant que les cibles d'emploi et d'inflation ne seraient par atteintes. Les risques concernant les perspectives de l'inflation sont équilibrés ne justifiant par d'ajustement.

Le S&P500 a inscrit un nouveau record en clôture (+0.15% à 4079 points), le Dow Jones a gagné 0.05% à 33446 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.28%.



Le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en hausse de 0.5%, dans l'attente de l'indice PPI en zone euro et des minutes de la BCE à 13h30.



Techniquement, pas de changement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 6118 points, plus bas de la veille, avec les 6168 points toujours en ligne de mire.