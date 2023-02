Dans le vert après le rebond de New York 24/02/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 24/02/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7231 PTS/ 7387 PTS

Après un début de séance nettement positif en Europe, dans le sillage des bonnes publications d’entreprises, la hausse s’est quelque peu essoufflée avec Wall Street et les statistiques américaines.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 192K (contre 195K la semaine dernière) et le PIB américain progresse finalement de seulement 2.7% (contre 2.9% en première estimation). A noter également la révision à la hausse de l'inflation Core PCE à +4.3%, contre 3.9% précédemment. Du côté des valeurs, Stellantis a engrangé 3.59%, Unibail 3.33%, Axa 3.24%, Bouygues 2.01% et Renault 1.7% alors qu'Essilor a décroché de 4.24%. Danone a cédé 1.39% et Eurofins 1.37%.



Au terme d'une séance volatile et après un passage en nette baisse, les indices américains ont finalement grâce aux technologiques et aux valeurs liées à l'énergie. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.33% à 33153 points, le S&P500 a gagné 0.53% à 4012 points et le Nasdaq100 0.94%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.5% aujourd'hui. En données horaires, l’indécision reste forte mais l'indice se maintient néanmoins à quelques encablures de ses records. La volatilité pourrait perdurer et seul l'enfoncement des 7231 points militerait pour l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.