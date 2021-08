Dans le vert après les nouveaux records américains 24/08/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 24/08/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6760 PTS

La Bourse de Paris a entamé la semaine sur une note positive, profitant des nouveaux records de Wall Street et de quelques achats à bon compte, après la forte baisse de la semaine passée. Porté par le luxe et les pétrolières, le CAC40 a terminé en hausse de 0.86% à 6683 points.

Hermès et Kering ont repris 3%, LVMH 2.7%, Crédit Agricole et Total 1.7%. Sanofi et Unibail ont néanmoins perdu du terrain (-1.3% et -1.1%).



Malgré le ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière et des services (indices Flash PMI à 61.2 et 55.2 contre 63.4 et 59.9 le mois dernier), les indices américains ont inscrit de nouveaux records, aidés notamment par le rebond de 5.2% des cours du WTI. Le Nasdaq100 s'est adjugé 1.46% à 15312 points, le S&P500 0.85% et 4479 points, et seul le Dow Jones demeure à 0.8% de son zénith. Il a terminé en hausse de 0.61% à 35335 points. Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi poursuivre son mouvement de rattrapage, avec un gain initial de 0.4%.

Techniquement, le marché parisien est en phase de reprise et conserve pour le moment un biais haussier en données horaires au-dessus des 6657 points, borne haute du gap laissé ouvert hier. Le débordement des 6700 points aujourd'hui devrait libérer un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6760 points.

