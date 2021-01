Dans le vert après les records américains 21/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 21/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5560 PTS/ 5655 PTS

Saluant l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, lequel s'est engagé à soutenir massivement l'économie, le CAC40 a repris des couleurs hier et clôturé en hausse de 0.53% à 5628 points, à la faveur des valeurs cycliques et des technologiques.

Thalès a engrangé 3.84%, LVMH 3.39%, Michelin 3.16% et STM 2.26%, tandis que les valeurs à caractère plus défensif ont cédé du terrain, à l'image de Danone (-1.6%) ou Vinci (-1.49%).



Outre-Atlantique, on assiste à une nouvelle pluie de record, avec notamment le Nasdaq100 qui s'adjuge 2.31%, Netflix signant de loin la meilleure performance (+16.85%) après la publication de ses trimestrielles fait état d'une nette augmentation du nombre d'abonnés.

Le Dow Jones a pour sa part gagné 0.83% à 31188 points et le S&P500 s'est adjugé 1.39% à 3851 points.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.3% dans l'attente de la réunion de politique monétaire de la BCE. Cette dernière rendra son verdict sur les taux à 13h45 et Christine Lagarde interviendra lors de la conférence de presse de 14h30.

A la même heure, seront dévoilées les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, ainsi que les permis de construire et les mises en chantier.



Graphiquement, l'indice parisien devrait tester à l'ouverture la zone des 5655 points. Le débordement de ce niveau militerait pour une poursuite du rebond en direction des 5685 points, dernier rempart avant les plus hauts annuels.

