Dans le vert après son trou d'air du début de journée

La défiance à l'égard du secteur bancaire se poursuit ce lundi en Europe, après l'annonce du sauvetage d'urgence de Crédit Suisse, racheté ce week-end par UBS.

Après avoir ouvert en nette baisse et être passé brièvement sous les 6800 points, le CAC40 redresse la tête et progresse désormais de 0.34% à 6948 points, tiré en partie par le luxe.

Les contrats Futures américains reviennent quant à eux à proximité de l'équilibre en préouverture. Sur le front des valeurs, Thalès gagne 2.8%, L'Oréal 2%, Air Liquide 1.9%, Hermès 1.6%, Essilor 1.5% et LVMH 1.4% tandis que Société Générale cède encore 3.4%, BNP Paribas 2.7%, Alstom 2.1% et Crédit Agricole 1.5%. Aucune statistique n'est au programme aujourd'hui, la volatilité devrai perdurer en attendant la décision de la Fed sur les taux mercredi.



Graphiquement, le CAC40 tente de rebondir sur la zone des 6800 points. Il faudra désormais déborder les 6980 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7100 points voire 7170 points par extension, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures.

