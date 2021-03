Dans le vert au lendemain de la Fed 18/03/2021 | 10:55 Laurent Polsinelli 18/03/2021 | 10:55 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6110 PTS

Malgré la nouvelle poussée des rendements obligataires, les places européennes poursuivent leur ascension aujourd'hui, dans le sillage des records de Wall Street et des commentaires accommodants de la Fed.

Avec les financières et l'automobile, le CAC40 progresse désormais de 0.22% à 6067 points. Hier, comme attendu, la Réserve Fédérale a maintenu ses taux et ses achats d'actifs inchangés, affichant par ailleurs des prévisions plus optimistes pour la croissance américaine (6.5% pour 2021 contre 4.2% précédemment). L'inflation devrait par ailleurs progresser de 2.4% cette année, avant de revenir autour de 2% les années suivantes, ne justifiant aucunement de remonter les taux jusqu'en 2023.

Outre-Atlantique, le S&P500 est attendu en baisse de 0.4%.

Ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de rendre son verdict sur les taux à 13h.



Sur le plan macroéconomique, l'indice PhillyFed sera publié à 13h30 (consensus 22.5) ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 704K.



Graphiquement, comme évoqué dernièrement, la tendance reste haussière au-dessus des 6020 points avec les 6110 points en ligne de mire.

