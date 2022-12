Dans le vert avant l'inflation américaine

En attendant l'inflation américaine et en Allemagne, mais aussi les décisions de la Fed et de la BCE mercredi et jeudi, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.41% à 6650 points hier.



Au niveau des valeurs, Dassault Systèmes s'est adjugée 1.81%, Thalès 1.25%, Essilor 1.06% et Total 0.59% tandis qu'Unibail a perdu 3.22%, Veolia 1.94%, Carrefour 1.91% et ArcelorMittal 1.62%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette hausse, sur fond d'achats à bon compte, les opérateurs espérant une hausse de seulement 50 points de base par la Fed mercredi. Le Dow Jones a gagné 1.58% à 34005 points, le S&P500 a engrangé 1.43% à 3990 points et le Nasdaq100 1.24%.



Ce matin, les contrats Futures sont bien orientés et laissent présager d'une hausse initiale de 0.4% pour le CAC40.

D'un point de vue graphique, la configuration demeure inchangée. On continuera de surveiller la sortie des 6616/6694 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.