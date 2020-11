Dans le vert avant la présidentielle US Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4635 PTS

Objectif de cours : 4730 PTS

La bourse de Paris a terminé en forte hausse de 2.11% à 4691 points hier, les opérateurs ayant effectué quelques achats à bon compte à la veille de la présidentielle américaine, pariant sur une victoire de Biden, laquelle se traduirait par un plan de relance massif à l'économie. La tendance a également été soutenue par des indices manufacturiers meilleurs que prévu en Chine, en zone euro et aux Etats-Unis.



Outre-Atlantique, les indices américains ont également terminé en territoire positif leur chute de plus de 5% la semaine dernière. Le Dow Jones a gagné 1.6% à 26925 points, le S&P500 s'est adjugé 1.23% à 3310 points et le Nasdaq100 0.29% à 11084 points.



Ce matin, le CAC40 devrait poursuivre son mouvement de rattrapage, comme le laissent envisager les contrats Futures en hausse de 0.9%.



En données horaires, le marché parisien est en phase de reprise, depuis son test des 4510 points. L'indice devrait rallier aujourd'hui la première cible majeure située vers 4730 points, borne haute du gap laissé ouvert le 28 octobre dernier. Le débordement de ce niveau serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 4780 points (moyenne mobile à 100 heures) voire 4810 points par extension.

Laurent Polsinelli

