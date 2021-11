Dans le vert avant les minutes de la BCE 25/11/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 25/11/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6980 PTS/ 7100 PTS

Les préoccupation sanitaires et la persistance des tensions inflationnistes ont une fois de plus pesé sur la tendance hier, à l'image du CAC40 qui a effectué une incursion sous les 7000 points hier (plus bas à 6983 points). La bonne tenue de Wall Street et les statistiques mitigées ont toutefois permis à l'indice de redresser la barre et terminer en baisse de 0.03% à 7042 points.



Au niveau de la macroéconomie, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 199K, l'indice du Michigan progresse à 67.4 et les dépenses et revenus des ménages ont dépassé les attentes, à respectivement 1.3% et 0.5%. En revanche, les commandes de biens durables reculent de 0.5%, le PIB grimpe de 2.1% (consensus 2.2%) et l'indice Core PCE était conforme aux attentes à +0.4%.



A la veille de Thanksgiving, les indices américains ont terminé en ordre dispersé alors que la Fed semble divisée sur la trajectoire à adopter face à la persistance des tensions sur les prix. Le Nasdaq100 a gagné 0.37%, le S&P500 0.23% à 4701 points et le Dow Jones s'est effrité de 0.03% à 35804 points.



En attendant les minutes de la BCE, Wall-Street restant fermée aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.6%.

En données horaires, la dynamique se neutralise. Il faudra suivre de près la sortie des 6980/7100 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.