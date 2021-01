Dans le vert dans le sillage de Wall Street 06/01/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 06/01/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5520 PTS/ 5600 PTS

La bourse de Paris a cédé du terrain hier alors que le Royaume-Uni et l'Écosse ont annoncé un nouveau reconfinement tandis que l'Allemagne va prolonger ses restrictions. L'indice parisien a toutefois réduit ses pertes en fin de journée, avec la remontée initiale de Wall-Street, pour finalement clôturer en baisse de 0.44% à 5564 points.



Les yeux rivés sur les élections sénatoriales, donc la victoire des démocrates permettrait de faire basculer le Sénat dans le camp de Joe Biden, les indices américains ont finalement repris une partie de leurs pertes de lundi. Ces derniers ont notamment été soutenus par les valeurs liées à l'énergie après l'accord de l'OPEP+ sur une légère augmentation de la production pétrolière.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.55% à 30391 points, le S&P500 a gagné 0.71% à 3726 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.85%.



La bourse de Paris devrait ainsi reprendre un peu de hauteur dans les premiers échanges, comme le laissent envisager les contrats Futures en hausse de 0.5%. En données horaires, le CAC40 demeure en phase de consolidation. On suivra désormais de près la sortie des 5520/5600 points pour mettre à profit une poursuite du rebond en direction des récents plus hauts, ou au contraire, de nouveaux dégagements avec les 5480 points comme nouvel objectif baissier.

