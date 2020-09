Dans le vert, en attendant l'enquête ADP Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 02/09/2020 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4890 PTS/ 4980 PTS

Comme la veille, le CAC40 a fait preuve de nervosité hier, perdant plus de 100 points par rapport à son plus haut du jour, avant de finalement redresser la barre et clôturer en légère baisse de 0.18% à 4938 points. Les publications macroéconomiques avaient pourtant rassuré, à l'image de l'indice PMI manufacturier Caixin à son plus haut depuis début 2011 en Chine (53.1 contre 52.8 le mois dernier). L’ISM manufacturier a également accéléré à 56 aux Etats-Unis, contre 54.2 le mois dernier. En revanche, les dépenses de construction n’ont progressé que de 0.1% alors que le marché anticipait +1%.



Les valeurs financières ont été malmenées mais surtout le secteur automobile, après l’annonce d’une chute de 19.8% des immatriculations de voitures neuves en France en août.

Renault a signé la pire performance (-4.47%), à l'opposé de Worldline qui progresse de 2.67%.



Après leurs records de lundi, les indices américains ont de nouveau aligné une séance de hausse. Le Dow Jones a récupéré ses pertes de la veille, clôturant sur un gain de 0.76% à 28645 points, tandis que le S&P500 et le Nasdaq100 ont tous deux inscrit un nouveau record en clôture, avec des gains respectifs de 0.75% et 1.39%.



Ce matin, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.7%, avant la publication à 14h15 de l'enquête ADP qui devrait faire état de 1250k créations d'emplois dans le privé. En données horaires, l'indice CAC40 conserve un biais baissier sous les 4980 points et la moyenne mobile à 20 heures. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait le scénario d'une reprise technique en direction des 5025 points puis 5066 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.