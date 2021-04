Dans le vert en attendant la BCE 22/04/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/04/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Dans l'attente des perspectives économiques de la BCE et de sa décision sur les taux, la bourse de Paris a repris des couleurs hier, à la faveur de quelques bons résultats d'entreprises et le rebond de Wall Street. Le CAC40 a terminé en hausse de 0.74% à 6210 points, avec Carrefour (+5.03%), Kering (+4.17%) et LVMH (+3.19%).

Du côté des baisses, Unibail signe la pire performance (-1.22%), suivie par Téléperformance (-1.02%) et les valeurs bancaires.



Outre-Atlantique, les indices ont repris de la hauteur après 2 séances de baisse. Le Dow Jones a gagné 0.93% à 34137 points, le S&P500 s'est adjugé également 0.93% à 4173 points et le Nasdaq100 0.91%, malgré la chute de Netflix (-7.4%).



Sur le plan macroéconomique, outre la décision de la BCE à 13h45 et la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage à la même heure, puis les indicateurs avancés et les ventes de logements existants à 16h.



Techniquement, le CAC40 amorce une reprise technique, après avoir tutoyé les 6150 points. A court terme, la tendance se neutralise. Le débordement de la zone des 6215 points ce matin (+0.5% en préouverture) devrait permettre à l'indice de retourner vers les 6250 points.

