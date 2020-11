Dans le vert en attendant le résultat de la bataille Biden/Trump Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4730 PTS/ 4860 PTS

Après un début de séance baissier, sur fond d’incertitudes concernant l’issue de la présidentielle américaine, la bourse de Paris et les autres places européennes repartent à la hausse ce matin. Le CAC40 s’adjuge actuellement 0.4% à 4824 points tandis que le duel s’annonce serré avec pour le moment le soutien de 238 grands électeurs en faveur de Joe Biden, contre 213 pour Donald Trump.

Outre-Atlantique, les indices sont attendus en ordre dispersé, +0.5% pour le S&P500, +2.4% pour le Nasdaq100 alors que le Dow Jones recule de 0.2%. Du côté des statistiques, l’indice PMI services est ressorti à 46.9 en zone euro (consensus 46.2). Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 14h15 de l’enquête ADP qui devrait faire état de 650K créations d’emplois puis de la balance commerciale à 14h30. Viendront ensuite l’indice Final PMI services à 15h45 et l’ISM services à 16h (consensus 57.4), avant les stocks pétroliers à 16h30.



En données horaires, le CAC40 a pris appui ce matin sur la zone des 4730 points, avant de rallier rapidement une première cible haussière située vers 4850 points. Le sens de sortie des 4730/4860 points devrait être déterminant.

Laurent Polsinelli

