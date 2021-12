Dans le vert malgré Wall Street 14/12/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 14/12/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6929 PTS

En l'absence de réel catalyseur, la bourse de Paris a rapidement basculé dans le rouge hier et accentué ses pertes tout au long de la séance pour finalement clôturer en baisse de 0.7% à 6942 points. Les craintes sanitaires restent prédominantes, les opérateurs redoutant par ailleurs un durcissement de la politique monétaire de la Fed mercredi, tandis que l'inflation reste forte. La Réserve Fédérale pourrait ainsi décider d'accélérer la réduction de ses achats d'actifs.



C'est d'ailleurs ce que craint aussi Wall-Street, à l'image des indices qui ont tous terminé en nette baisse. Le Dow Jones a perdu 0.89% à 35650 points, le S&P500 a cédé 0.91% à 4668 points et le Nasdaq100 1.53%.



Aujourd'hui, en attendant la production industrielle européenne, l'indice PPI aux Etats-Unis et le début de la réunion de la Fed, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2%.

Techniquement un biais baissier restera pour le moment privilégié sous les 7030 points. La rupture de la zone des 6929 points militerait pour le ralliement rapide des 6885 points, voire 6850 points par extension.

