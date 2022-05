Dans le vert pour les 3 sorcières après les annonces de la Chine 20/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 20/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 6196 PTS

Objectif de cours : 6342 PTS

Dans le sillage de Wall Street, des craintes au sujet de l'inflation et des mauvaises nouvelles en provenance du secteur de la distribution aux Etats-Unis, le CAC40 a terminé en repli de 1.26% à 6272 points hier.

Les statistiques américaines ont également déçu, à l'image de l'indice PhillyFed ressorti à 2.6 (19.6 précédemment) ou des inscriptions hebdomadaires au chômage qui remontent à 218K (197K la semaine dernière).



Au niveau des valeurs, Eurofins a gagné 2.96%, Worldline 2.95% et Société Générale 2.06% tandis qu'Unibail a décroché de 11.51%. Pernod Ricard a cédé 3.47% et Carrefour 3.18%.



Après le plongeon de mercredi, les indices américains ont de nouveau cédé du terrain. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.75% à 31253 points, le S&P500 a cédé 0.58% à 3901 points et le Nasdaq100 0.44%.



Le marché parisien devrait néanmoins reprendre des couleurs en cette fin de semaine, les contrats Futures présageant d'une hausse de 0.7% à l'ouverture. Les opérateurs devraient notamment saluer la décision de la Banque Populaire de Chine de réduire son taux de référence pour les prêts hypothécaires (-15 points de base à 4.45% pour le cinq ans).

Techniquement, le CAC40 rebondit sur le seuil des 6200 points et pourrait tester ce matin la zone des 6342 points, borne haute du gap laissé ouvert hier. Le débordement de ce niveau militerait pour une poursuite du rattrapage en direction des 6400/6450 points.

