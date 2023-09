Un vent d'optimisme a soufflé sur les places financières hier, après la 10ème hausse de taux de la BCE, à 4%, les opérateurs ayant décelé dans les commentaires de Christine Lagarde des signes que cela pourrait être la dernière.

La président de la BCE a par ailleurs réduit ses projection de croissance économique à 0.7% pour 2023 puis 1% et 1.5% pour les 2 années suivantes, tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation à 5.6% pour 2023 et 3.2% pour 2024. Elle devrait ensuite baisser à 2.1% en 2025.

A la clôture, le CAC40 s'adjugeait 1.19% à 7308 points.



Du côté des valeurs, Alstom a récupéré 4.61%, Bouygues 2.49%, Unibail 2.44%, Edenred 2.4%, BNP Paribas 2.35%, Worldline 2.25% et Hermès 2.17% tandis que Publicis a perdu 1.31%, Thalès 1.29% et Stellantis 0.99%.



Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 220K (contre 217K la semaine dernière), les ventes au détail progressent de 0.6% et l'indice PPI de 0.7% (0.4% précédemment). Hors alimentation et énergie, il progresse de 0.6% (0.7% le mois dernier).

Les indices américains ont ainsi terminé en nette hausse, le Dow Jones a gagné 0.96% à 34907 points, le S&P500 s'est adjugé 0.84% à 4505 points et le Nasdaq100 0.82%.



Pour cette séance des quatre sorcières, la hausse devrait de nouveau l'emporter, les contrats Futures suggérant un gain initial de 0.9% pour le CAC40.

La production industrielle chinoise (+4.5%) et les ventes au détail (+4.6%) ont en outre rassuré.

Graphiquement, l'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 7375 points, dernier rempart avant les 7405 points, plus hauts de fin août.