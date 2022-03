De bonnes disposions en attendant la Fed 16/03/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 16/03/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6540 PTS

Après un début de séance nettement baissier dans le sillage des tensions persistantes en Ukraine et du reconfinement en Chine, le CAC40 a nettement réduit ses pertes et terminé en baisse de 0.23% à 6355 points. Les initiatives sont par ailleurs restées limitées avant la décision de la Fed en matière de politique monétaire ce soir à 20h.

Au niveau des valeurs, Renault a récupéré 2.27%, Michelin 1.77% et Thalès 1.64% tandis qu'Alstom a perdu 3.55%, Hermès 3.13% et Worldline 2.55%.



Les indices américains ont quant à eux repris de la hauteur, après trois séances de forte baisse, rassurés par la retombée du pétrole et un indice PPI sous les attentes aux Etats-Unis (0.8% contre 1% précédemment). Les technologiques étaient pour une fois à l'honneur, le Nasdaq100 ayant engrangé 3.16%. Le Dow Jones a gagné 1.82% à 33544 points et le S&P500 2.14% à 4262 points.



L'indice parisien devrait ainsi reprendre le chemin de la hausse ce matin, avec un gain initial de 2%, tandis que Hong Kong s'est envolée de plus de 8% suite à engagement des autorités chinoises à soutenir les marchés.

En données horaires, l'indice devrait s'extraire par le haut de la zone des 6200/6420 points et pourrait ainsi prochainement rallier les 6480/6540 points.

