De bonnes disposition dans le sillage de Wall Street

La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.31% à 6626 points vendredi pour les trois sorcières, profitant en fin de journée du rebond de Wall-Street. Le CAC40 cède néanmoins 3.9% sur la semaine écoulée, dans un contexte de retour de l'aversion au risque avec les craintes sanitaires, les mauvaises statistiques chinoises et la perspective d'un possible durcissement de la politique monétaire américaine dès cette année.

Vivendi a gagné 1.68%, STM 1.51%, Engie 1.43% et Orange 1.35%, tandis qu'Alstom et Worldline ferme la marche avec des pertes respectives de 2.94% et 1.33%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette hausse, à l'image du Nasdaq100 qui récupère 1.06%. Le Dow Jones s'est adjugé 0.65% à 35120 points et le S&P500 0.81% à 4441 points.



Dans l'attente des indices Flash PMI en zone euro et aux Etats-Unis, le CAC40 devrait amorcer une reprise technique ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.7%.



En données horaires, la tendance demeure baissière sous les 6671 points. Le débordement de ce niveau, testé à l'ouverture, serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 6759 points, borne hausse d'un gap laissé ouvert jeudi dernier.

