De bonnes dispositions à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5000 PTS/ 5065 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief, les places européennes ont terminé en ordre dispersé, non loin de l'équilibre. Les opérateurs ont en effet limité les initiatives avec les incertitudes au sujet du Brexit et du plan de relance américain.

Le CAC40 a clôturé en hausse de 0.2% à 5034 points tandis que le Dax s'est effrité de 0.05%.



Les valeurs du luxe et de la santé ont tiré le marché vers le haut, contrebalançant avec le repli des industrielles et des bancaires.



Outre-Atlantique, les valeurs technologiques ont une nouvelle fois subi quelques dégagements, réduisant néanmoins leurs pertes en fin de séance. Le Nasdaq100 a perdu 0.6% alors que le S&P500 a grappillé 0.05% à 3340 points et le Dow Jones a engrangé 0.48% à 27665 points.



Ce matin, le CAC40 est attendu en hausse de 0.6%.



En données horaires, l'indice parisien devrait une nouvelle fois tester dans les premiers échanges la zone des 5065 points. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5100/5130 points.

